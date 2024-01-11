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Конор Макгрегор: возвращаюсь, чтобы оформить свой 20-й нокаут в карьере

Конор Макгрегор: возвращаюсь, чтобы оформить свой 20-й нокаут в карьере
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Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своём возвращении.

«Возвращаюсь, чтобы оформить свой 20-й нокаут в профессиональной карьере в ММА», – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Макгрегор в своих социальных сетях объявил, что 29 июня проведёт поединок с американцем Майклом Чендлером в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

За время карьеры в смешанных единоборствах Макгрегор к настоящему моменту провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, состоявшемся летом 2021-го, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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