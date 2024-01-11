Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян — Малыхину: гигант, поздравляю тебя с твоим днём

Пётр Ян — Малыхину: гигант, поздравляю тебя с твоим днём
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил своего приятеля, чемпиона промоушена ONE в двух весовых категориях Анатолия Малыхина с днём рождения. 11 января Малыхину исполнилось 36 лет.

«Гигант, поздравляю тебя с твоим днём», — подписал фото Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в конце июня прошлого года, Малыхин встречался с Арджаном Бхулларом и победил его техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Анатолий стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. Ранее он обладал лишь временным поясом в данном дивизионе. В общей сложности на счету Малыхина 13 побед в 13 поединках в ММА.

Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:

Материалы по теме
В шаге от абсолютного величия. Малыхин намерен переписать историю единоборств
В шаге от абсолютного величия. Малыхин намерен переписать историю единоборств
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android