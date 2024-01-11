Пётр Ян — Малыхину: гигант, поздравляю тебя с твоим днём

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил своего приятеля, чемпиона промоушена ONE в двух весовых категориях Анатолия Малыхина с днём рождения. 11 января Малыхину исполнилось 36 лет.

«Гигант, поздравляю тебя с твоим днём», — подписал фото Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в конце июня прошлого года, Малыхин встречался с Арджаном Бхулларом и победил его техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Анатолий стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. Ранее он обладал лишь временным поясом в данном дивизионе. В общей сложности на счету Малыхина 13 побед в 13 поединках в ММА.

Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде: