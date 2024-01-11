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«Всегда в форме». Усман Нурмагомедов показал фото с Хабибом

«Всегда в форме». Усман Нурмагомедов показал фото с Хабибом
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене Bellator, поделился с фанатами новым фото. У себя в социальных сетях Усман показал общий снимок с двоюродным братом, бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Всегда в форме», — подписал фотографию Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

В настоящий момент Хабибу 35 лет. За время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах он провёл 29 поединков, одержав победы в каждом из них. В UFC на счету россиянина 13 боёв. Последним боем Нурмагомедова было противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Хабиб его победил, использовав удушающий приём во втором раунде. После противостояния россиянин объявил о решении завершить выступление в ММА.

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