«Всегда в форме». Усман Нурмагомедов показал фото с Хабибом

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене Bellator, поделился с фанатами новым фото. У себя в социальных сетях Усман показал общий снимок с двоюродным братом, бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Всегда в форме», — подписал фотографию Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

В настоящий момент Хабибу 35 лет. За время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах он провёл 29 поединков, одержав победы в каждом из них. В UFC на счету россиянина 13 боёв. Последним боем Нурмагомедова было противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Хабиб его победил, использовав удушающий приём во втором раунде. После противостояния россиянин объявил о решении завершить выступление в ММА.