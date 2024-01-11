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Назван соперник Дани Милохина по дебютному бою 16 февраля

Назван соперник Дани Милохина по дебютному бою 16 февраля
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Популярный российский блогер Даня Милохин узнал имя соперника по дебютному поединку. Им стал Аджмал Хан. Об этом информирует пресс-служба ALPHA FIGHT SERIES.

Противостояние состоится 16 февраля 2024 года в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

Фото: ALPHA FIGHT SERIES

Напомним, осенью прошлого года известный блогер признался, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). В середине декабря прошлого года его тренер Зорик Степанян рассказал, что Милохин дебютирует в боях в начале 2024 года.

Ранее Даня заявлял, что рассматривает возможность провести поединок с кем-то из братьев прославленного бойца ММА, экс-чемпиона промоушена UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Блогер говорил, что будет «двигаться к профессионалам».

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