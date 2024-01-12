Аспиналл прояснил условия для отказа получить бой с Джоном Джонсом

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, британец Том Аспиналл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к действующему чемпиону в том же весе, американцу Джону Джонсу. По словам Аспиналла, он не станет добиваться поединка с Джонсом, если тот этого боя не будет хотеть.

«Забудь обо всём остальном – о титулах, о резюме и т. д. Я просто думаю, что смогу победить тебя, приятель. Но, если ты не хочешь, я не буду продолжать преследовать тебя», — написал Аспиналл.

Напомним, Джонс в настоящий момент продолжает восстанавливаться после травмы. По возвращении в октагон он надеется провести поединок с соотечественником Стипе Миочичем. Противостояние может состояться в нынешнем году.