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Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь с 13 на 14 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут бывший претендент на титул UFC в полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев (Россия) и представитель Бразилии Джонни Уокер.

В России бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец», а также на платной видеоплатформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать ход событий спортивного мероприятия. Ожидается, что поединок между Анкалаевым и Уокером начнётся примерно в 5:00 по московскому времени.

Напомним, Магомед и Джонни уже сражались друг с другом. Бой проходил в октябре прошлого года, но был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны россиянина.

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