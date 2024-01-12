Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-тестирования перед боем со Смитом

Россиянин Артур Бетербиев перед боем с британцем Каллумом Смитом сдал анализы крови и мочи, результаты которых оказались «нетипичными», сообщает журналист Кевин Иоле на своём официальном сайте.

Атипичный результат не является нарушением и требует дополнительного обследования, и Бетербиев прошёл эти обследования по требованию ВАДА. Он получил отрицательные результаты последующих тестов, анализов мочи 15 и 21 декабря и анализов крови 21 декабря и 3 января.

Бетербиев получил атипичные результаты по гормону роста человека (ГРЧ) и 5D-андростандиолу. Оба происходят естественным образом в организме. При получении атипичного результата необходимо дальнейшее тестирование, чтобы определить, вырабатывает ли спортсмен естественным образом это вещество в своём организме на уровне, превышающем среднее значение, или же повышенные уровни были признаками антидопинговых действий.

Все тесты Смита были отрицательными на любые препараты, повышающие работоспособность. Бой Бетербиева и Смита пройдёт в ночь на 14 января.

Бетербиев — о подготовке к бою со Смитом: