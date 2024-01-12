«Рабочий процесс идёт». Пётр Ян показал, как готовится к бою на UFC 299

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян (Россия) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с фанатами новым фото. Снимок был сделан в Таиланде, где Пётр в настоящий момент проводит тренировочный лагерь.

«Рабочий процесс идёт», — написал Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, Пётр готовится к поединку с представителем Китая Ядонгом Сонгом. Он состоится на турнире UFC 299 в ночь на 10 марта.

В общей сложности Пётр провёл 21 поединок в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою россиянин уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражение стало для Яна третьим подряд. Сейчас Петру 30 лет.

Пётр Ян и Мухаммад Мокаев провели тренировку в Таиланде: