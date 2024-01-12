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UFC анонсировал бой Морено и Ройвала

UFC анонсировал бой Морено и Ройвала
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено проведёт поединок с американцем Брэндоном Ройвалом на турнире UFC Fight Night 237 в Мехико 24 февраля. Об этом информирует пресс-служба промоушена Даны Уайта.

Фото: UFC

Напомним, изначально Ройвал должен был драться с представителем Ирака Амиром Альбази, но тот был вынужден сняться с поединка из-за травмы, полученной во время тренировочного процесса.

В общей сложности на счету Морено 30 боёв в ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел семь поражений. Ещё два поединка с его участием завершились вничью. В активе Ройвала 15 побед при семи поражениях.
В настоящий момент мексиканец и американец занимают первое и третье место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC соответственно.

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