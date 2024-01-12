UFC анонсировал бой Морено и Ройвала

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено проведёт поединок с американцем Брэндоном Ройвалом на турнире UFC Fight Night 237 в Мехико 24 февраля. Об этом информирует пресс-служба промоушена Даны Уайта.

Фото: UFC

Напомним, изначально Ройвал должен был драться с представителем Ирака Амиром Альбази, но тот был вынужден сняться с поединка из-за травмы, полученной во время тренировочного процесса.

В общей сложности на счету Морено 30 боёв в ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел семь поражений. Ещё два поединка с его участием завершились вничью. В активе Ройвала 15 побед при семи поражениях.

В настоящий момент мексиканец и американец занимают первое и третье место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC соответственно.