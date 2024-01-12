Бетербиев рассказал о самочувствии накануне боя со Смитом

Российский чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о своём самочувствии перед поединком с британцем Каллумом Смитом. Бой пройдёт 13 января в Квебеке (Канада). По словам Бетербиева, накануне противостояния он чувствует себя хорошо.

«Повторюсь, что чувствую я себя хорошо. Осталось только пройти процедуру взвешивания и в бой! Возможно, сейчас я не очень многословен. Потому что фокусируюсь на предстоящей работе, думаю о том, что буду делать в субботу. Ведь как я и говорил, спорт – это моя работа. А свою работу я хочу делать хорошо», — написал Бетербиев на своей странице в социальных сетях.

На счету Бетербиева 19 побед в 19 боях. В активе британца 29 побед при одном поражении.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?