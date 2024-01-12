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Стало известно, кто станет основным спарринг-партнёром Фьюри перед боем с Усиком

Стало известно, кто станет основным спарринг-партнёром Фьюри перед боем с Усиком
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри определился со спарринг-партнёром для подготовки к поединку с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Как информирует BoxingScene, помогать британцу будет 28-летний австралиец Джай Опетайя.

В сентябре прошлого года Опетайя провёл первую защиту, досрочно остановив в четвёртом раунде британца Джордана Томпсона. В декабре прошлого года он нокаутировал Эллиса Зорро. Примечательно, что Опетайа является левшой.

Напомним, Фьюри и Усик сразятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять абсолютный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри:

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