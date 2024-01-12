«Руки только не худеют». Анкалаев показал фото на весогонке перед боем с Уокером

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с фанатами новым фото, сделанном в процессе весогонки.

«На весогонке. Руки только не худеют», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Из личного архива Магомеда Анкалаева

Напомним, в ночь с 13 на 14 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Анкалаев проведёт поединок с представителем Бразилии Джонни Уокером. Оба спортсмена уже встречались друг с другом. Их поединок проходил в октябре 2023 года, но был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Магомеда. Врач принял решение остановить бой после консультаций с Уокером. Сам бразилец после начал возмущаться из-за этого решения.