Олег Тактаров показал архивное фото с Квентином Тарантино

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с известным американским режиссёром и сценаристом Квентином Тарантино. Изначально снимком поделился режиссёр Егор Климович, а Тактаров сделал его репост на своей странице.

Фото: Из соцсетей Егора Климовича

Отметим, что, помимо карьеры в ММА, Тактаров на протяжении многих лет снимается в кино. В послужном списке экс-чемпиона UFC около сотни ролей – как в российских, так и в голливудских фильмах.

В последнем поединке, который проходил по правилам бокса, Олег встречался с Джеффом Монсоном. Это противостояние завершилось вничью. В общей сложности в ММА на счету Олега 24 поединка, в которых он одержал 17 побед, потерпел пять поражений, два раза бои с его участием заканчивались вничью.