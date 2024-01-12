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Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: время начала боя, где смотреть прямую трансляцию

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: время начала боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 января, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Это событие пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главной битве встретятся бывший претендент на титул UFC в полутяжёлой весовой категории, россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер.

В России за боем можно будет наблюдать в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и на платной видеоплатформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» тоже будет освещать ход событий. Ожидается, что бой начнётся примерно в 5:00 мск.

Напомним, Анакалаев и Уокер уже противостояли друг другу. Поединок был проведён в октябре 2023 года, но его признали несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны россиянина.

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