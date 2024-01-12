Царукян: как побью Оливейру, собираюсь драться с Махачевым. Гэтжи может подождать

Российско-армянский боец ММА Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, не согласен с тем, что следующим соперником чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева должен стать Джастин Гэтжи.

«Думаю, он должен дождаться победителя моего боя с Чарльзом Оливейрой, потому что именно победитель этого поединка станет претендентом №1. Надеюсь, что на самом деле в UFC всё же не закажут этот бой, а дождутся нас.

Сразу же после того, как я побью Чарльза, собираюсь драться с Исламом. А уже затем можно будет и о Гэтжи вспомнить. Считаю, что именно победитель нашего боя должен быть следующим, а Джастин может подождать до октября. Я готов драться с Махачевым за титул летом», — сказал Царукян в видео на YouTube-канале бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье.