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Победитель ОИ Храмцов ответил на вопрос о своём возможном участии в Играх-2024

Победитель ОИ Храмцов ответил на вопрос о своём возможном участии в Играх-2024
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Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов ответил на вопрос, надеется ли поехать на Олимпийские игры 2024 года.

«Надеюсь ли поехать на Олимпиаду? Пока всё в силе, готовимся [поехать] на квалификацию и на ЧЕ, как сказал тренер. Перед ЧЕ и квалификацией у нас будет два отборочных международных турнира, он постарается, чтобы нас к ним допустили. Но всё зависит от Всемирной федерации тхэквондо. Если не разрешат, то у нас в стране будут два турнира, по итогам которых будет определён состав сборной на ЧЕ», — сказал Храмцов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Максим Храмцов выиграл золотую медаль на Олимпийских играх-2020, которые проводились в Токио, столице Японии. Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция). Они станут 33-ми по счёту летними Олимпийскими играми. Соревнования будут проводиться с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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