Магомед Анкалаев и Джонни Уокер взвесились перед поединком

В ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Главным событием станет поединок бывшего претендента на титул UFC в полутяжёлой весовой категории, россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера. Перед этим противостоянием прошла церемония взвешивания. Вес Магомеда Анкалаева составил 92,76 кг. Вес Джонни Уокера — 93,21 кг.

Напомним, ожидается, что этот поединок начнётся приблизительно в 5:00 по московскому времени.

Анкалаев и Уокер уже сражались друг с другом. Тот бой прошёл в октябре 2023 года, но его признали несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны россиянина.