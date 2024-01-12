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Имам Хатаев прошёл церемонию взвешивания

Имам Хатаев прошёл церемонию взвешивания
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Российский боксёр чеченского происхождения Имам Хатаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории, прошёл процедуру взвешивания. Его вес составил 79,2 кг.

Напомним, Имам Хатаев является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года, которые прошли в столице Японии, Токио. Также боксёр обладает такими достижениями, как бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года, трёхкратный чемпион России, трёхкратный серебряный призёр чемпионата России, чемпион мира среди студентов.

В начале сентября 2023 года Имам Хатаев подписал долгосрочный контракт с известной канадской промоутерской компанией Eye of the Tiger Management. В октябре российский боксёр нокаутировал аргентинца Давида Бенитеса в 3-м раунде. Тот бой состоялся в Монреале (Канада).

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