Анкалаев: не знаю, сделал ли Перейра достаточно, чтобы быть чемпионом

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, поделился мнением о действующем чемпионе этого дивизиона Алексе Перейре.

«Очевидно, он много работал, чтобы достичь того, чего достиг, но я не знаю, сделал ли он достаточно, чтобы получить этот титул. Перейра поднялся в весе. Если вы посмотрите на его бой с Блаховичем, я не знаю, выиграл ли Алекс этот бой, но судьи отдали ему победу. Потом он явно доминировал над Прохазкой, потому что у Иржи проблемы с борьбой.

Считаю, что у Перейры тоже огромные проблемы с борьбой. Прохазка и Блахович оба нападающие, но Перейра был лучше в нападении, и теперь он чемпион. Я сделаю всё, что смогу, всё, что мне придётся сделать в этом году, чтобы эти парни не мешали мне», — сказал Анкалаев в видео на YouTube-канале SHAK MMA.