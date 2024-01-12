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Джонни Уокер: вес сбросил, теперь просто веселюсь

Джонни Уокер: вес сбросил, теперь просто веселюсь
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Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер прокомментировал результат своего взвешивания перед поединком с бывшим претендентом на титул UFC в полутяжёлой весовой категории, россиянином Магомедом Анкалаевым. Вес Уокера составил 93,21 кг.

«Вес сбросил, теперь просто веселюсь», — написал Уокер в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, бой Магомеда Анкалаева с Джонни Уокером станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Он состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ожидается, что поединок начнётся приблизительно в 5:00 по московскому времени.

Анкалаев и Уокер уже сражались друг с другом. Тот бой прошёл в октябре 2023 года, но его признали несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны россиянина.

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