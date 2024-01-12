«Лев тебя съест. Ты готов?» Анкалаев — Уокеру

Официальный телеграм-канал UFC опубликовал забавный диалог между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. Их бой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234.

Анкалаев: «Ну что, пацан, попался, да?».

Уокер: «Я лев. Удачи! Всё хорошо?».

Анкалаев: «Лев тебя съест. Ты готов?».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, UFC Fight Night 234 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ожидается, что поединок между Анкалаевым и Уокером начнётся приблизительно в 5:00 по московскому времени.

Бойцы уже сражались друг с другом. Тот поединок прошёл в октябре 2023 года, но его признали несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны россиянина.