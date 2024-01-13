Бой Капе с Николау отменён из-за перевеса португальца — MMA Fighting

Поединок между португальским бойцом смешанных единоборств Манелем Капе и бразильцем Матеусом Николау отменён из-за перевеса португальца. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на официальных представителей UFC и Комиссии спортсменов штата Невада.

Ранее стало известно, что Капе показал перевес в 1,5 кг. Сообщалось, что боец лишится части своего гонорара.

Напомним, этот поединок должен был состояться в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Он состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главным событием предстоящего турнира станет противостояние бывшего претендента на титул UFC в полутяжёлой весовой категории, россиянина Магомеда Анкалаева с бразильцем Джонни Уокером.