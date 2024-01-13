Российский боец Шамиль Гасанов одержал победу в главном поединке One Fight Night 18

Российский боец Шамиль Гасанов единогласным решением судей победил южнокорейца О Хо Таэка в главном бою турнира ONE Fight Night 18, состоявшемся в столице Таиланда Бангкоке. Поединок проводился в полулёгком весе ONE (70,3 кг) по правилам MMA и продлился три полных раунда.

Этот бой стал для 28-летнего российского спортсмена 10-м в профессиональной карьере. Всего на счету Гасанова после успеха в поединке с О Хо Таэком девять побед (шесть из них — сабмишеном, три — решением судей) и одно поражение (сабмишеном). Единственное поражение Шамиль потерпел в предыдущем бою, который состоялся в июле 2023 года против Гэрри Тонона, до этого российский боец одержал восемь стартовых побед подряд.

Профессиональную карьеру бойца MMA Гасанов начал в сентябре 2015 года.