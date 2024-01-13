Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: во сколько бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 13 на 14 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера встретятся бывший претендент на титул UFC в полутяжёлой весовой категории, россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер.

В России мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец». Также вы можете воспользоваться платной видеоплатформой UFC Fight Pass. «Чемпионат» тоже будет вести трансляцию турнира. Ожидается, что бой Анкалаева и Уокера начнётся примерно в 5:00 мск.

Напомним, ранее Анкалаев и Уокер уже противостояли друг другу. Поединок прошёл в октябре 2023 года, но его признали несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара со стороны россиянина.