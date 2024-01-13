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Анкалаев: после победы над Уокером никто не будет заслуживать титульника больше, чем я

Анкалаев: после победы над Уокером никто не будет заслуживать титульника больше, чем я
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлой весовой категории россиянин Магомед Анкалаев высказался по поводу предстоящей встречи с Джонни Уокером, отметив, что в случае победы он будет рассчитывать на титульный бой.

«На самом деле если я одержу победу, никто не будет заслуживать титульного поединка больше, чем я», — приводит слова Анкалаева MMAJunkie.

Напомним, 14 января состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). В главном событии вечера Магомед Анкалаев встретится с Джонни Уокером в рамках полутяжёлого дивизиона. Их первый бой был признан несостоявшимся из-за неумышленного запрещённого удара со стороны россиянина.

Действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории является Алекс Перейра.

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