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Роган рассказал, кто побил рекорд Нганну по силе удара в UFC

Роган рассказал, кто побил рекорд Нганну по силе удара в UFC
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Популярный американский комментатор UFC Джо Роган рассказал, что американский боец смешанных единоборств Джо Пайфер побил рекорд по силе удара на тренажёре, который ранее принадлежал бывшему чемпиону американского промоушена в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну.

«Этот засранец бьёт невероятно сильно. Мы должны сказать всем, что он побил рекорд Фрэнсиса Нганну на ударном тренажёре.

Но они (UFC) не хотели регистрировать это, и я не понимаю почему. Почему они не хотели отдать ему этот рекорд?
Честно, я не знаю. Парень говорил, что с машиной что-то странное… Он [Пайфер] сделал это три раза (побил рекорд). Три раза подряд!» – приводит слова Рогана BJ Penn.

Напомним, Нганну дебютировал в боксе в октябре 2023 года. Тогда он сразился с чемпионом по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Тайсоном Фьюри. Камерунец уступил британцу раздельным решением судей, отправив при этом своего именитого соперника один раз в нокдаун.

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