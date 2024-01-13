Источник: возвращение Тима Цзю на ринг откладывается

Действующий чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю не вернётся на ринг 2 марта, как ожидалось ранее, сообщает IFL TV.

По информации источника, команда Тима Цзю не смогла найти ему подходящего соперника, поэтому его возвращение на ринг произойдёт позже, чем планировалось.

Напомним, Тим Цзю в своём последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, единогласным решением победил временного чемпиона WBC, американца Брайана Мендосу. Ранее ожидалось, что свой следующий поединок Тим проведёт 2 марта в Лас-Вегасе (США).

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника Джеффа Хорна.