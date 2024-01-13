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Бывший чемпион UFC заявил, что следующий бой может стать последним в его карьере

Бывший чемпион UFC заявил, что следующий бой может стать последним в его карьере
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории американец Крис Вайдман сообщил, что следующий поединок против бразильца Бруно Силвы может стать последним в его карьере.

«На самом деле после той травмы я вообще не был уверен, что буду драться снова. Я пытался убедить себя в будущем, но уверен не был. Я прислушивался к своему телу, пытаясь прийти в форму. В плане интеллекта, мотивации и техники я всё ещё считаю себя лучшим в мире, но моё тело уже не справляется.

Возможно, это мой последний бой, но я собираюсь принять это решение во время тренировочного лагеря. Посмотрим, как я себя буду чувствовать, сможет ли моё тело снова выдержать нагрузки тренировочного лагеря. Возможно, это будет мой последний бой. А может, и нет», — приводит слова Вайдмана Bloody Elbow со ссылкой на шоу Sirius XM Fight Nation.

Ранее сообщалось, что бой Вайдмана и Силвы состоится 30 марта текущего года. Ожидается, что он будет проведён на турнире по смешанным единоборствам UFC Atlantic City.

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