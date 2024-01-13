Тренер Нганну рассказал, чем Усик поможет Фрэнсису в бою с Джошуа

Известный тренер по смешанным единоборствам Эрик Никсик, который работает с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну, поделился мнением о бое камерунца с британцем Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

«Джошуа прекрасно отлично ориентируется в ринге и контролирует его. Против него будет очень сложно действовать. Он (Джошуа) старается контролировать центр ринга. Любит налегать на джебы. В этом он хорош. Возможно, будем работать над тем, чтобы противостоять его джебам. В бою с Фьюри мы показали далеко не всё, над чем работали. Думаю, в этом поединке у нас будет возможность показать чуть больше.

Я прекрасно помню бой между Усиком и Джошуа. Я много пересматривал то, как левша Усик атаковал Джошуа. Обязательно воспользуюсь тем, что увидел, но постараюсь адаптировать это под стиль Нганну», – сказал Никсик в эфире YouTube-канала Weighing In.