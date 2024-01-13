Экс-боец UFC рассказал, как ему предлагали сдать бой

Бывший боец UFC новозеландец Марк Хант рассказал, как ему предлагали сдать бой за внушительную сумму в американском промоушене.

«Я из числа тех парней, которые считают, что если происходит что-то странное, то об этом нельзя молчать.Мне предлагали $ 3-4 млн, чтобы я «упал» в поединке, который проходил в Австралии. Как я отреагировал? Я спросил: «Вы серьёзно?» Это не соответствует моим принципам, я отказался. Даже несмотря на то что на кону были огромные деньги. Это не про меня. Лучше умереть, но в честном бою», – сказал Марк Хант в интервью YouTube-каналу The MMA Hour.

Напомним, Марку Ханту 49 лет. Ветеран UFC провёл последний бой в конце 2018 года, в котором уступил американцу Джастину Уиллису.