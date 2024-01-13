Даниэль Кормье назвал главный бой 2024 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье ответил на вопрос о самых ожидаемых поединках 2024 года.

«Бой номер один, который я хочу увидеть — это Джон Джонс против Стипе Миочича. Я должен наконец увидеть, как эти ребята подерутся. Нас так долго дразнили этим. Нам сказали, что придётся подождать, но просто сделайте это. Этот бой должен состояться. Я знаю, что это будет отличный бой. Когда в клетку войдут такие парни, которые столько сделали для этого спорта, этот поединок будет многое значить для всех.

Второй по значимости бой – это возвращение Конора Макгрегора, который встретится с Майклом Чендлером. А третий – хочу увидеть поединок Тома Аспиналла с чемпионом», – рассказал Кормье в своём подкасте.