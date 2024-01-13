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Капе объяснил неудачную весогонку перед боем с Николау

Капе объяснил неудачную весогонку перед боем с Николау
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Известный португальский боец UFC Манель Капе прокомментировал отмену своего боя с бразильцем Матеусом Николау, который должен был состояться 14 января на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США).

«Я не смог сделать вес, так как две недели назад заразился вирусом, будучи в Лас-Вегасе, и мне пришлось отменить тренировки на пять дней и принимать антибиотики. Это повлияло не только на меня, но и на многих моих партнёров по тренировкам. Мои тренеры и мой менеджер подумали, что мне лучше отменить бой из-за моего состояния. Но я решил двигаться дальше и не отменять поединок. Мой соперник не согласился на бой и не принял мой гонорар. Я бы отдал ему все полагающиеся мне деньги, если бы он захотел драться. Но дела обстоят так, как есть, и я беру на себя всю ответственность. Скоро увидимся», — заявил Капе в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что бой Капе и Николау отменён. Это произошло после того, как Манель провалил церемонию взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234.

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