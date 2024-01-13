Каллум Смит сравнил Бетербиева и Канело перед боем с россиянином

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Каллум Смит, готовящийся к поединку с непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым, сравнил его со своим единственным обидчиком в ринге, звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я считаю, что технически Канело, вероятно, лучше. Но Бетербиев крупнее и сильнее. Я знаю, что покажет Бетербиев, но мы провели хорошую подготовку», — приводит слова Смита издание BoxingScene.

Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.

Напомним, поединок Бетербиев – Смит состоится 14 января в Монреале (Канада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.