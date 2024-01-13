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Фёдор Емельяненко раскрыл дату следующего боя Вадима Немкова

Фёдор Емельяненко раскрыл дату следующего боя Вадима Немкова
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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков проведёт свой следующий поединок 24 февраля текущего года. Об этом сообщил легенда MMA Фёдор Емельяненко.

«Вадим Немков в 93 кг победил всех, кого можно было. Он номер один в этом весе. И сейчас он перешёл в тяжёлый вес. Нам соперник известен. Мы готовимся к нему. Озвучить имя соперника я не могу – это должна сделать организация. Бой планируется на 24 февраля», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном пресс-службой бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Отметим, что 24 февраля текущего года в Саудовской Аравии состоится первый совместный турнир Professional Fighters League и лиги Bellator, с которой имеет контракт Вадим Немков. В прошлом году организация PFL выкупила права на Bellator.

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