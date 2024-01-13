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Фёдор Емельяненко: у меня страстей и грехов побольше, чем у многих

Фёдор Емельяненко: у меня страстей и грехов побольше, чем у многих
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Легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко высказался о своих грехах.

«Я тоже грешен. Именно тщеславием. Поэтому себя всегда за шнурки ловишь сверху и на землю отпускаешь. Я такой же как и все люди — ни больше, ни меньше. У меня две руки, две ноги и голова. У меня страстей и грехов побольше, чем у многих. Слава Богу есть время исправиться», – заявил Емельяненко в видео, опубликованном YouTube-каналом промоушена RCC.

Напомним, последним поединком Фёдора Емельяненко был бой против американца Райана Бейдера на Bellator 290 в феврале 2023 года, в котором россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Фёдора 48 поединков, в которых он одержал 40 побед (15 нокаутом), потерпел семь поражений и ещё один бой остался без результата.

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