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Источник: россиянин Муртазалиев сразится за титул чемпиона мира в апреле

Источник: россиянин Муртазалиев сразится за титул чемпиона мира в апреле
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Состоялись промоутерские торги за право организации боя за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) между россиянином Бахрамом Муртазалиевым (21-0, 15 KO) и немцем Джеком Кулькаем (33-4, 14 KO).

Победу одержали представители немецкого боксёра. Как сообщает издание BoxingScene, поединок запланирован на 7 апреля в Берлине (Германия), однако дата ещё не утверждена окончательно.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и большинство своих выступлений провёл на территории Соединённых Штатов. В своём последнем бою, состоявшемся в мае 2022 года, Муртазалиев победил единогласным решением мексиканца Роберто Валенсуэлу-младшего.

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