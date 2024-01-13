Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Оливейры считает, что Махачев избегает реванша с Чарльзом

Тренер Оливейры считает, что Махачев избегает реванша с Чарльзом
Аудио-версия:
Комментарии

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, выразил мысль о том, что действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев боится проводить реванш с его подопечным.

«Я не хочу разжигать здесь споры. Махачев молодец и неспроста стал чемпионом. Парень действительно хорош, у него есть все необходимое, но я думаю, всем понятно, что он не хочет снова драться с Чарльзом. Хочет избежать этого поединка любым способом, это более чем очевидно. Не занижаю его заслуг, но в тот вечер в клетке был не Чарльз, все это видели. Если они подерутся снова, будет совершенно другой бой», – приводит слова Лимы MMA News.

Напомним, первый бой Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года. Тогда Ислам одержал победу над Чарльзом сабмишеном во втором раунде.

Материалы по теме
Махачев отказался от мечты. И выбрал самого лёгкого соперника
Махачев отказался от мечты. И выбрал самого лёгкого соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android