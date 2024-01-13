Тренер Оливейры считает, что Махачев избегает реванша с Чарльзом

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, выразил мысль о том, что действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев боится проводить реванш с его подопечным.

«Я не хочу разжигать здесь споры. Махачев молодец и неспроста стал чемпионом. Парень действительно хорош, у него есть все необходимое, но я думаю, всем понятно, что он не хочет снова драться с Чарльзом. Хочет избежать этого поединка любым способом, это более чем очевидно. Не занижаю его заслуг, но в тот вечер в клетке был не Чарльз, все это видели. Если они подерутся снова, будет совершенно другой бой», – приводит слова Лимы MMA News.

Напомним, первый бой Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года. Тогда Ислам одержал победу над Чарльзом сабмишеном во втором раунде.