Прямой эфир боя Анкалаев – Уокер начнётся примерно в 5:00 мск

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проведёт реванш с бразильцем Джонни Уокером.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре и был признан несостоявшимся. Анкалаев нанёс непреднамеренный запрещённый удар коленом в голову, после чего рефери дал Уокеру паузу на восстановление, однако вышедший в клетку врач принял решение снять бразильца.

В России мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец». Также вы можете воспользоваться платной видеоплатформой UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Бой Анкалаева и Уокера начнётся примерно в 5:00 мск.