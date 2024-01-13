Сехудо рассказал, после какого боя Оливейра потерял уверенность в себе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался в адрес бразильца Чарльза Оливейры. Трипл Си считает, что южноамериканца сломал с психологической точки зрения поединок с обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Оливейра потерял уверенность в себе. Он уже давно не выглядит в октагоне на 100% собранным. Он получил травму перед реваншем с Махачевым, но во время их первого боя он утратил веру в себя. В таких ситуациях нужно быть предельно аккуратным. Думаю, ему не помешало бы обратиться к спортивному психологу. Он помог бы Чарльзу принять себя и научиться достигать равновесия в безумных поединках с напряженной атмосферой», — приводит слова Сехудо MMA News.

Напомним, в октябре 2022 года Махачев победил Оливейру сабмишеном во втором раунде.