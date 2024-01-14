Блахович предсказал победителя в реванше между Анкалаевым и Уокером

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории поляк Ян Блахович поделился ожиданиями от предстоящего реванша между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. Блахович выразил мнение о том, что Анкалаев окажется победителем в данном противостоянии.

«Я выберу Анкалаева в этом противостоянии. Да, Джонни Уокер опасен в стойке. Однако Анкалаев переведет бой в борьбу и сделает все для победы», – приводит слова Блаховича BJ Penn.

Отметим, что реванш между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером состоится сегодня, 14 января. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). Данная встреча станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234.

Напомним, в октябре 2023 года на турнире UFC 294, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Магомед Анкалаев и Джонни Уокер уже встречались в очном противостоянии. Их встреча была признана несостоявшейся после запрещенного удара со стороны российского бойца.