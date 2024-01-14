Боб Арум оценил шансы Нганну в боксёрском поединке с Джошуа

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о предстоящем боксёрском поединке в супертяжёлом весе между звёздным британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Не сбрасывайте Нганну со счетов. В бою с Тайсоном Фьюри он показал, что обладает настоящим боксёрским талантом. Джошуа придется попотеть», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Нганну дебютировал на профессиональном ринге в октябре, проведя десять раундов с действующим чемпионом WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и уступив ему раздельным судейским решением.

Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, досрочно остановил шведа Отто Валлина.