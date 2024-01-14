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Тренер Ковалёва сказал, в каком случае Фьюри победит Усика

Тренер Ковалёва сказал, в каком случае Фьюри победит Усика
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Джеймс «Бадди» Макгирт, тренер многократного чемпиона мира россиянина Сергея Ковалёва, высказался об ожидаемом поединке в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Прямо сейчас я никому не отдаю предпочтения. Для меня всё зависит от того, каким на этот бой выйдет Тайсон Фьюри. Он умеет пользоваться своими габаритами и делает это очень хорошо. Если на ринг выйдет такой Тайсон Фьюри, то я поставлю на него», — сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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