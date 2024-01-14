Россиянин Хатаев нокаутировал поляка на турнире в Канаде

14 января в Монреале (Канада) проходит боксёрский турнир, в рамках которого россиянин Имам Хатаев встретился с представителем Польши Михалом Людвичаком.

Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде.

Всего в профессиональном ринге Хатаев провёл шесть боёв, в которых одержал шесть побед.

В главном бою турнира чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) встретится в титульном бою с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO). На счету Бетербиева 19 боёв, в которых он одержал 19 побед. Примечательно, что все поединки россиянин заканчивал нокаутом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало боя между Бетербиевым и Смитом состоится не ранее 7:00 мск.