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Россиянин Хатаев нокаутировал поляка на турнире в Канаде

Россиянин Хатаев нокаутировал поляка на турнире в Канаде
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14 января в Монреале (Канада) проходит боксёрский турнир, в рамках которого россиянин Имам Хатаев встретился с представителем Польши Михалом Людвичаком.

Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде.

Всего в профессиональном ринге Хатаев провёл шесть боёв, в которых одержал шесть побед.

В главном бою турнира чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) встретится в титульном бою с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO). На счету Бетербиева 19 боёв, в которых он одержал 19 побед. Примечательно, что все поединки россиянин заканчивал нокаутом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало боя между Бетербиевым и Смитом состоится не ранее 7:00 мск.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Имам Хатаев (W) - Михал Людвичак
14 января 2024, воскресенье. 04:15 МСК
Имам Хатаев
Окончено
TKO
Михал Людвичак
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