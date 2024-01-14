Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита, защитив чемпионские пояса

14 января в Монреале (Канада) проходил боксёрский турнир, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) встретился с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO).

Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом в седьмом раунде. Артур за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

Бетербиев за время профессиональной карьеры провёл 20 боёв, в которых одержал 20 побед, каждую из которых добыл нокаутом. На счету Смита 29 побед при двух поражениях.

Ранее россиянин Имам Хатаев встретился с представителем Польши Михалом Людвичаком и одержал победу нокаутом во втором раунде.