Стало известно, когда может состояться поединок Бетербиева и Бивола

14 января в Монреале (Канада) проходил боксёрский турнир, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) встретился с британцем Каллумом Смитом (29-2, 21 KO). Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом в седьмом раунде.

После поединка промоутер Бетербиева Боб Арум высказался о возможном поединке Артура с другим российским боксёром Дмитрием Биволом. «Этот бой с Биволом должен состояться. Но после Рамадана. Постараемся сделать это», — сказал Боб Арум после боя.

Напомним, профессиональный рекорд Дмитрия Бивола в боксе составляет 22-0. Свой последний поединок российский спортсмен провёл 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал британец Линдон Артур. Данный бой продлился всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Биволу.