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Непобеждённый Артур Бетербиев одержал 20-ю победу кряду. Все бои выиграны нокаутом

Непобеждённый Артур Бетербиев одержал 20-ю победу кряду. Все бои выиграны нокаутом
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14 января в Монреале (Канада) проходил боксёрский турнир, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) встретился с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO). Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом в седьмом раунде.

Для российского боксёра эта победа стала 20-й в профессиональной карьере в 20 проведённых боях. Все поединки Бетербиев выиграл досрочно, отправив каждого из соперников в нокаут. В последнем поединке Артур одержал победу над Энтони Ярдом, представляющим Великобританию. Свой первый профессиональный бой Бетербиев провёл 14 лет назад — в 2013 году.

На данный момент Артуру Бетербиеву 38 лет.

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