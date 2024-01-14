Анкалаев: я готов провести бой с Перейрой на UFC 300

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, ответил на вопрос о том, готов ли он провести поединок с чемпионом организации бразильцем Алексом Перейрой 13 апреля текущего года на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Готов ли я выйти с Перейрой на UFC 300? Конечно, готов. Я жду сообщения», – заявил Анкалаев на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 234.

Напомним, сегодня, 14 января, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии мероприятия российский боец Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первая встреча, которая была проведена в октябре 2023 года, была признана несостоявшейся. Второй бой завершился победой Анкалаева – российский боец сумел нокаутировать Джонни во втором раунде.