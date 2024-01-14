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Анкалаев проигрывал Уокеру по судейским запискам до нокаута

Анкалаев проигрывал Уокеру по судейским запискам до нокаута
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Стали известны записки судей после первого раунда боя между российским полутяжеловесом Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером, который сегодня состоялся в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234.

Как оказалось, после первого раунда в бою вёл Джонни Уокер. Двое судей из трёх отдали стартовую пятиминутку представителю Бразилии.

Фото: UFC

Напомним, сегодня, 14 января, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии мероприятия российский боец Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первая встреча, которая была проведена в октябре 2023 года, была признана несостоявшейся. Второй бой завершился победой Анкалаева – российский боец сумел нокаутировать Джонни во втором раунде.

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