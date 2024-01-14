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Глава RCC: Анкалаев закрыл все недосказанности после прошлого боя

Глава RCC: Анкалаев закрыл все недосказанности после прошлого боя
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Глава лиги RCC Николай Клименко прокомментировал победу российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева над бразильским бойцом Джонни Уокером на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США).

«Уверенная победа Магомеда, ещё один заслуженный шаг к титулу. Он закрыл все недосказанности, которые оставались после прошлого поединка. Такого Анкалаева хотелось бы увидеть в борьбе за пояс», – заявил Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии шоу российский боец Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первая встреча, которая была проведена в октябре 2023 года, была признана несостоявшейся. Второй бой завершился победой Анкалаева – российский боец сумел нокаутировать своего противника во втором раунде.

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