Глава RCC: Анкалаев закрыл все недосказанности после прошлого боя

Глава лиги RCC Николай Клименко прокомментировал победу российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева над бразильским бойцом Джонни Уокером на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США).

«Уверенная победа Магомеда, ещё один заслуженный шаг к титулу. Он закрыл все недосказанности, которые оставались после прошлого поединка. Такого Анкалаева хотелось бы увидеть в борьбе за пояс», – заявил Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии шоу российский боец Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первая встреча, которая была проведена в октябре 2023 года, была признана несостоявшейся. Второй бой завершился победой Анкалаева – российский боец сумел нокаутировать своего противника во втором раунде.