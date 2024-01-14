Кто станет победителем в бою Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол?

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев сегодня победил нокаутом в седьмом раунде британца Каллума Смита. Российский боксёр одержал свою 20-ю победу в профессиональной карьере. Теперь высока вероятность, что в следующем поединке Бетербиев встретится со своим соотечественником Дмитрием Биволом, который владеет титулами WBA и IBO.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос, кто из российских боксёров победит в потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.